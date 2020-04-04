04.04.2020 | 15:15

Сегодня, 5 апреля, самый подходящий день, чтобы вспомнить суперхит 60-х годов прошлого века: «Держись, геолог, крепись, геолог, ты ветра и солнца брат!». Потому что в первое апрельское воскресенье в России отмечается День геолога.

Примечательно, что первым государственным поисково-разведочным учреждением в стране стал Приказ рудокопных дел, созданный Петром I в 1700 году. Через 20 лет он был преобразован в Берг-коллегию, а в 1807-м она была реорганизована в Горный департамент. В 1882 году был создан Геологический комитет, ставший главным государственным учреждением Российской империи по этому профилю.

Сегодня День геолога отмечается не только в России, но и в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и на Украине. Его отмечают люди всех профессий, связанных с поиском и добычей полезных ископаемых.

5 апреля известно как Международный день супа. Это блюдо популярно повсеместно, и медики считают, что оно благотворно влияет на пищеварительную систему человека.

Интересно, что в России само слово «суп» появилось только во времена Петра I, до того подобное кушанье называли похлебкой. В нашей стране супы готовят и зимой, и летом. Самыми популярными, пожалуй, являются борщ, щи, солянка, рассольник, окрошка и уха.

5 апреля произошло несколько важных исторических событий. В 1722 году экспедиция адмирала Якоба Роггевена открыла остров, названный островом Пасхи. В 1874-м в Вене впервые исполнена знаменитая оперетта «Летучая мышь» Иоганна Штрауса - сына. В 1955-м Уинстон Черчилль подал в отставку с поста премьер-министра Англии, завершив свою политическую карьеру.

В народном календаре сегодня отмечается Никонов день, который наши предки посвящали уборке. Они белили печи, избавлялись от мусора, меняли солому в матрацах. А еще крестьяне подкармливали птиц, приманивая их зернами и крошками к плодовым деревьям, чтобы в будущем пернатые помогали в борьбе с вредителями.

Именины сегодня отмечают Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Макар, Никон, Пелагея и Сергей.

5 апреля родились английский философ Томас Гоббс, немецкий композитор Людвиг Шпор, американский киноактер Грегори Пек, заслуженная артистка России Наталья Кустинская, писатель Александр Бушков и чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня возможны повышенная эмоциональность и обидчивость, постарайтесь не поддаваться негативным чувствам, уходите от конфликтов, не ведитесь на провокации.