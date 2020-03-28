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Не забудь! | 29 марта - Тележный день: устройте транспорту техосмотр

28.03.2020|14:05
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Сегодня, 29 марта, отмечается День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах России. В их ведении вопросы, связанные с работой военных судов (трибуналов), военной прокуратуры, органов военной юстиции, а также защита прав военнослужащих.

В истории 29 марта известно несколькими знаменательными событиями. Так, в 1696 году Иссака Ньютона назначили на должность смотрителя Лондонского монетного двора. Он досконально изучил технологию чеканки, привел в порядок документооборот, переделал учет за последние 30 лет.

За несколько лет ему удалось поставить на новые рельсы всю финансовую систему и фактически провести в стране денежную реформу. Деятельность Ньютона помогла оздоровиться британской экономике и прекратила хождение фальшивок. А 29 марта 1940 года Банк Англии повторил успех Ньютона - выпустил бумажные деньги с новой высокой степенью защиты от подделки.

Также в этот день в 1873 году Лев Толстой начал работу над романом «Анна Каренина», в 1886-м был создан рецепт кока-колы, а в 1998 году в Лиссабоне открылся самый длинный мост Европы - Васко да Гама - общей протяженностью 17 185 метров.

В народном календаре сегодня Саввин (он же Тележный) день. Если вы автовладелец, то воспользуйтесь выходным, чтобы подготовить свою машину к теплым дням: сменить резину, осмотреть подвеску, долить тормозную жидкость... Ведь на Саввина крестьяне весь день посвящали телегам - осматривали и чинили их, укрепляли колеса, прилаживали оглобли. Последуйте их примеру!

Именины 29 марта отмечают Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим и Юлиан.

29 марта родились русский царь, отец Петра I Алексей Михайлович Романов (Тишайший), 10-й президент США Джон Тайлер, советский политический и государственный деятель, ближайший соратник Сталина Лаврентий Берия, советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, общественный деятель Станислав Говорухин, советский и российский эстрадный певец Владимир Пресняков - младший.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь утверждает, что сегодня день хорош для знакомств, мечтаний и построения планов, но не подходит для активных действий.

Источник — фото pixabay.com
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