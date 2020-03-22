22.03.2020 | 08:15

Замечательный писатель Фазиль Искандер иронизировал над болезненным интересом москвичей к прогнозам погоды.

«Бывало, сидишь у знакомых за чаем, слушаешь уютные московские разговоры, тикают стенные часы, лопочет репродуктор, но его никто не слушает, хотя почему-то и не выключают.

- Тише! - встряхивается вдруг кто-нибудь и подымает голову к репродуктору. - Погоду передают.

Все, затаив дыхание, слушают передачу, чтобы на следующий день уличить ее в неточности…

Можно подумать, что миллионы москвичей с утра уходят на охоту или на полевые работы. Ведь у каждого на работе крыша над головой. Нельзя же сказать, что такой испепеляющий, изнурительный в своем постоянстве интерес к погоде объясняется тем, что человеку надо пробежать до троллейбуса или до метро? Согласитесь, это было бы довольно странно и даже недостойно жителей великого города. Тут есть какая-то тайна», - отмечал он.

Эти строки были написаны десятилетия назад, но и сегодня мы с нетерпением ожидаем прогноза погоды в выпуске новостей или заходим на соответствующие сайты в интернете. Поэтому сегодня, 23 марта, не забудьте поздравить знакомых метеорологов с их двойным профессиональным праздником - Всемирным днем метеорологии и Днем работников гидрометеорологической службы России. Пожелайте им точных прогнозов, а всем нам хорошей погоды!

23 марта известно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1876 году Павел Яблочков получил патент на изобретенную им «электрическую свечу», в 1891-м впервые была использована сетка на футбольных воротах, в 1900-м археологи обнаружили на Крите остатки легендарного «лабиринта Минотавра» - Кносского дворца, а в 2001-м в Тихом океане была затоплена орбитальная станция «Мир».

23 марта родились советский летчик, генерал-майор авиации, первый Герой Советского Союза Анатолий Ляпидевский, японский кинорежиссер, сценарист и продюсер Акира Куросава, британский спортсмен-гонщик и многократный рекордсмен Дональд Кэмпбелл, советский и швейцарский шахматист, международный гроссмейстер Виктор Корчной, советский конькобежец и тренер, четырехкратный олимпийский чемпион Евгений Гришин, советский бард, автор-исполнитель Евгений Клячкин.

В народном календаре 23 марта день Василисы - Вешней Воды Указательницы. Крестьяне рыли во дворах канавы, чтобы талая вода не залила подпол. На Василису ждали первую весеннюю грозу.

Именины в этот день отмечают Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Павел, Федор.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает, что сегодня один из самых неблагополучных дней месяца. Силы иссякают, накапливается усталость и напряжение. Сегодняшний день лучше посвятить отдыху, чистке организма, отложив важные дела на потом.