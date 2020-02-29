Сетевое издание|18+|Воскресенье|1 мар 2020|01:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  75.16  |  $  68.47

Не забудь! | 1 марта - последний день Масленицы и первый день весны

29.02.2020|14:43
Печать

Сегодня, 1 марта, вы можете сказать себе и близким: ура, пришла весна! А чтобы весна была дружной, теплой и солнечной, надо как следует ее встретить. Ведь сегодня еще и последний день масленичной недели. А значит, жителей области ждут праздничные программы, румяные блины, попытки влезть на столб за призом и, конечно, ярко горящее чучело Зимы.

О том, где в Пензе отпраздновать Масленицу, можно узнать здесь. Также в этот день - последнее воскресенье перед Великим постом среди христиан принято просить друг у друга прощения, чтобы получить отпущение грехов от Отца Небесного.

А вместе с просьбой отпустить вам все обиды не забывайте попутно говорить друзьям и близким приятные слова. Ведь 1 марта - Всемирный день комплимента! А доброе слово, как известно, и кошке приятно.

Кстати, о кошках: сегодня еще и их праздник. 1 марта - это День кошек в России. Праздник установлен по примеру других государств: в США кошек чествуют 29 октября, в Польше - 17 февраля, в Японии - 22 февраля. А основанием для всех национальных дат стал Всемирный день кошек, отмечаемый 8 августа.

1 марта произошло и несколько важных исторических событий. В 1555 году Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний, в 1872-м в Йеллоустоуне открылся первый национальный парк США, в 1873-м Ремингтон запустил в производство модель первой пишущей машинки, а в 1954 году американцы произвели взрыв водородной бомбы на атолле Бикини.

В народном календаре 1 марта - день Федора Тирона и Мариамны Кикиморы. Наши предки подмечали: какова погода в этот день, такова она будет и летом. Яркий месяц вечером обещал хороший вообще урожай, а дождь - обилие хлеба и льна.

Именины сегодня отмечают Даниил, Илья, Макар, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил и Юлиан.

В этот день родились итальянский живописец эпохи Возрождения Сандро Боттичелли, японский писатель Акутагава Рюноскэ, американский музыкант Гленн Миллер, советский и российский конструктор ракетной техники Борис Черток, композитор Евгений Дога, артист Борислав Брондуков и поп-певец, бывший солист группы Modern Talking Томас Андерс.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня могут дать знать о себе нерешенные задачи и отложенные на потом решения проблем.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте