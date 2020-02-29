29.02.2020 | 14:43

Сегодня, 1 марта, вы можете сказать себе и близким: ура, пришла весна! А чтобы весна была дружной, теплой и солнечной, надо как следует ее встретить. Ведь сегодня еще и последний день масленичной недели. А значит, жителей области ждут праздничные программы, румяные блины, попытки влезть на столб за призом и, конечно, ярко горящее чучело Зимы.

О том, где в Пензе отпраздновать Масленицу, можно узнать здесь. Также в этот день - последнее воскресенье перед Великим постом среди христиан принято просить друг у друга прощения, чтобы получить отпущение грехов от Отца Небесного.

А вместе с просьбой отпустить вам все обиды не забывайте попутно говорить друзьям и близким приятные слова. Ведь 1 марта - Всемирный день комплимента! А доброе слово, как известно, и кошке приятно.

Кстати, о кошках: сегодня еще и их праздник. 1 марта - это День кошек в России. Праздник установлен по примеру других государств: в США кошек чествуют 29 октября, в Польше - 17 февраля, в Японии - 22 февраля. А основанием для всех национальных дат стал Всемирный день кошек, отмечаемый 8 августа.

1 марта произошло и несколько важных исторических событий. В 1555 году Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний, в 1872-м в Йеллоустоуне открылся первый национальный парк США, в 1873-м Ремингтон запустил в производство модель первой пишущей машинки, а в 1954 году американцы произвели взрыв водородной бомбы на атолле Бикини.

В народном календаре 1 марта - день Федора Тирона и Мариамны Кикиморы. Наши предки подмечали: какова погода в этот день, такова она будет и летом. Яркий месяц вечером обещал хороший вообще урожай, а дождь - обилие хлеба и льна.

Именины сегодня отмечают Даниил, Илья, Макар, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил и Юлиан.

В этот день родились итальянский живописец эпохи Возрождения Сандро Боттичелли, японский писатель Акутагава Рюноскэ, американский музыкант Гленн Миллер, советский и российский конструктор ракетной техники Борис Черток, композитор Евгений Дога, артист Борислав Брондуков и поп-певец, бывший солист группы Modern Talking Томас Андерс.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня могут дать знать о себе нерешенные задачи и отложенные на потом решения проблем.