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Не забудь! | 14 декабря - Международный день обезьян

13.12.2019|17:01
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Сегодня, 14 декабря, отмечается Международный день обезьян. Праздник не является официальным, он появился в 2000 году с подачи студентов Мичиганского университета.

Один из них в шутку отметил 14 декабря в календаре как день обезьян. С тех пор шутка переросла в традицию, причем международную, потому что чествовать приматов в этот день стали во многих странах мира.

Сейчас в зоопарках проводят тематические праздники для обезьян с приглашением посетителей, готовят для животных особые лакомства.

Кроме того, именно 14 декабря у наших предков было своеобразным Днем знаний тех времен. Дело в том, что сегодня отмечается память святого пророка Наума, которого на Руси считали покровителем грамоты и наук. В Наумов день сначала вели мальчиков в церковь, а затем, помолясь, отправлялись к приходским дьячкам и отдавали детей в ученье.

Интересной была церемония посвящения в ученики. Отрок трижды клал земные поклоны учителю, тот в ответ троекратно символически стегал его плеткой. А после первого урока наставнику вручали каравай хлеба на вышитом полотенце.

В этот день крестьяне просили святого подать им интеллектуальных способностей. «Наум наставляет на ум», - говорили они.

14 декабря вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1542 году Мария Стюарт была объявлена королевой Шотландии, в 1893-м на Красной площади в Москве торжественно открыли Верхние торговые ряды, сегодня известные как ГУМ, а в 1911-м Руаль Амундсен достиг Южного полюса, на месяц опередив английскую экспедицию Роберта Скотта.

14 декабря родились ученый и предсказатель Нострадамус, король Великобритании Георг VI, нобелевский лауреат советский физик Николай Басов, русская княгиня, писательница и поэтесса Зинаида Волконская, русский поэт Николай Щербина, индийский актер, режиссер и сценарист Радж Капур.

Именины сегодня, помимо Наума, отмечают Дмитрий и Порфирий.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует провести день в гармонии с собой, отказаться от важных дел и настроиться на позитив.

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