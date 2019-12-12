12.12.2019 | 16:41

«Южный Крест там сияет вдали, с первым ветром проснется компас. Бог, храня корабли, да помилует нас!»

Эти строчки из рассказа Александра Грина «Корабли в Лиссе» как нельзя лучше подходят к историческому событию, 377-ю годовщину которого мы отмечаем сегодня, 13 декабря 2019-го. В этот день в 1642 году голландский мореплаватель Абель Тасман впервые ступил на землю Новой Зеландии. Между прочим, четыре главные звезды созвездия Южного Креста изображены на государственном флаге этой страны.

Кстати, 13 декабря - день старта еще одной серьезной экспедиции. Правда, он состоялся значительно раньше, в 1577 году. В этот день молодой моряк Фрэнсис Дрейк, в будущем - легендарный «пират Ее Величества», отправился из Плимута в свой первый серьезный поход. Он завершился 26 сентября 1580 года: из пяти парусников, покинувших порт, лишь один, «Золотая лань», вернулся домой, совершив кругосветное плавание.

В народном календаре, по которому жили наши предки, 13 декабря Андрей Зимний. В этот день начинались первые гадания девушек на женихов. Обычно срывали ветку яблони или вишни и ставили ее в воду. Если к Рождеству она зазеленеет, то девушка в новом году обязательно выйдет замуж, а если зацветет, то замужество будет счастливым и богатым.

Именинники сегодня Андрей и Иван.

В этот день родились актеры Николай Рыбников и Ростислав Плятт, поэт Валерий Брюсов, советский писатель, соавтор Ильи Ильфа Евгений Петров.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь советует сегодня встретиться с друзьями, сходить на свидание, познакомиться с кем-то интересным. День отлично подходит для того, чтобы немного отпустить себя, расслабиться и просто повеселиться.