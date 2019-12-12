Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|13 дек 2019|00:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
  70.26  |  $  63.19

Не забудь! | 13 декабря вспомним о мореплавателях-первооткрывателях

12.12.2019|16:41
Печать

«Южный Крест там сияет вдали, с первым ветром проснется компас. Бог, храня корабли, да помилует нас!»

Эти строчки из рассказа Александра Грина «Корабли в Лиссе» как нельзя лучше подходят к историческому событию, 377-ю годовщину которого мы отмечаем сегодня, 13 декабря 2019-го. В этот день в 1642 году голландский мореплаватель Абель Тасман впервые ступил на землю Новой Зеландии. Между прочим, четыре главные звезды созвездия Южного Креста изображены на государственном флаге этой страны.

Кстати, 13 декабря - день старта еще одной серьезной экспедиции. Правда, он состоялся значительно раньше, в 1577 году. В этот день молодой моряк Фрэнсис Дрейк, в будущем - легендарный «пират Ее Величества», отправился из Плимута в свой первый серьезный поход. Он завершился 26 сентября 1580 года: из пяти парусников, покинувших порт, лишь один, «Золотая лань», вернулся домой, совершив кругосветное плавание.

В народном календаре, по которому жили наши предки, 13 декабря Андрей Зимний. В этот день начинались первые гадания девушек на женихов. Обычно срывали ветку яблони или вишни и ставили ее в воду. Если к Рождеству она зазеленеет, то девушка в новом году обязательно выйдет замуж, а если зацветет, то замужество будет счастливым и богатым.

Именинники сегодня Андрей и Иван.

В этот день родились актеры Николай Рыбников и Ростислав Плятт, поэт Валерий Брюсов, советский писатель, соавтор Ильи Ильфа Евгений Петров.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь советует сегодня встретиться с друзьями, сходить на свидание, познакомиться с кем-то интересным. День отлично подходит для того, чтобы немного отпустить себя, расслабиться и просто повеселиться.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте