24.11.2019 | 16:07

В понедельник, 25 ноября, отмечается День российского военного миротворца. Праздник был установлен указом Президента РФ в 2016 году. Дата выбрана неслучайно: 25 ноября 1973 года советские солдаты официально выступили в составе миротворческих сил на Ближнем Востоке.

Миротворцы имеют особый статус, на их плечи возложена огромная ответственности. В нашей стране их подготовку осуществляет 15-я отдельная гвардейская мотострелковая миротворческая бригада Центрального военного округа.

Также сегодня отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Его в 1999 году учредила Генеральная ассамблея ООН, желая привлечь внимание общественности к этой проблеме.

В народном календаре 25 ноября Иван Милостивый. К этому времени заканчивалась пора свадеб. Тем же, кто свою судьбу пока не встретил, приходилось ждать весны и масленичных гуляний. Считалось, что если на Ивана выпадал снег или шел дождь, то можно было рассчитывать на продолжительные - до самого Введения (4 декабря) - оттепели.

В истории 25 ноября известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1339 году были заложены дубовые стены Московского Кремля, в 1918-м Розике Швиммер стала первой в истории мировой дипломатии женщиной-послом, в 1935-м в СССР был учрежден орден «Знак Почета», а в 1942-м состоялось подписание советско-французского соглашения, положившее начало формированию знаменитой эскадрильи «Нормандия - Неман».

25 ноября родились испанский драматург Лопе де Вега, русский поэт Александр Сумароков, основоположник военно-полевой хирургии Николай Пирогов, генетик и селекционер Николай Вавилов, советский государственный и политический деятель Анастас Микоян, народная артистка СССР Нонна Мордюкова.

Именины сегодня отмечают Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Степан, Федор.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня придется бороться с подавленностью и тревогами. В этот день не стоит рассчитывать на удачу в делах, а важные лучше вовсе отложить. Также рекомендуется перед сном подержать ноги в холодной воде и очистить организм, выпив большое количество жидкости.