23.11.2019 | 13:47

Сегодня, 24 ноября, не забудьте сказать теплые и нежные слова самому дорогому и близкому человеку - маме. Конечно, родителям хотелось бы как можно чаще слышать, что дети их любят и ценят. Но даже если в вашей семье не принято открыто выражать свои добрые чувства, нарушьте это правило. Ведь в последнее воскресенье ноября россияне отмечают День матери.

К нему в детских садах приурочены утренники, в школах - праздники в честь мам, а представители органов власти награждают многодетных женщин. И вы не забудьте с самого утра сказать своей маме: «С праздником! Спасибо тебе за все!»

Сегодня в России, особенно в ее арктических регионах, отмечается еще один праздник - День моржа. В последние дни осени эти крупнейшие ластоногие, обитающие в Северном полушарии, покидают побережье Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив, становясь на время своего переселения особенно уязвимыми и нуждающимися в защите. Если хотите отметить экодень чем-то особенным, попробуйте для начала облиться холодной водой и сделать первый шаг к моржеванию!

24 ноября известно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1859 году в продаже появился труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов», в 1927-м состоялось открытие Московского государственного театра оперетты, в 1974-м был найден скелет австралопитека Люси, а в 2002-м брянский школьник Ян Непомнящий стал чемпионом мира по шахматам среди юниоров.

24 ноября родились нидерландский философ-рационалист, натуралист Бенедикт Спиноза, русский полководец, генералиссимус Александр Суворов, американский педагог, психолог, писатель Дейл Карнеги, французский живописец и график Анри де Тулуз-Лотрек, сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, советский композитор Альфред Шнитке, заслуженная артистка России Наталья Крачковская, советский и российский телеведущий, организатор и ведущий КВН Александр Масляков.

В народном календаре сегодня Федор Студит, он же Федор Мороз. «Федор Студит землю студит», - говорили люди. Сырость на Федора предвещала продолжительные оттепели, а обилие звезд на небе - обильный урожай грибов и ягод следующим летом.

Именины 24 ноября отмечают Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Тимофей и Федор.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь называет сегодняшний день благоприятным для начала любых дел и рекомендует прожить его в режиме активного отдыха, чтобы получить заряд бодрости.