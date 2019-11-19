19.11.2019 | 15:46

Сегодня, 20 ноября, отмечается Всемирный день ребенка. Именно в этот день в 1959 году Генеральная ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989-м - Конвенцию о правах ребенка.

Дети - самые беззащитные члены общества. Они полностью зависят от физических, социальных и нравственных условий жизни и воспитания. По данным ООН, ежегодно 11 миллионов детей умирают, не дожив до своего пятого дня рождения, еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными.

В День ребенка в разных странах организуют благотворительные акции и мероприятия, в них принимают участие врачи, педагоги, активисты, главы предприятий и обычные родители.

Также сегодня День педиатра. Эти специалисты стоят на страже детской жизни и здоровья, их работа требует не только медицинских знаний, но еще и качеств, которые позволяют завоевать доверие маленького пациента, наладить с ребенком контакт.

В истории 20 ноября известно несколькими знаменательными событиями. В 1480 году татаро-монгольское владычество на Руси окончилось Стоянием на реке Угре, в 1805-м впервые прозвучала единственная опера Людвига ван Бетховена «Фиделио», в 1820-м китобойное судно «Эссекс» было протаранено гигантским китом (этот случай лег в основу сюжета романа «Моби Дик» Германа Мелвилла), а в 1945-м начался Нюрнбергский процесс над военными преступниками Третьего рейха.

20 ноября родились испанский и португальский мореплаватель Фернан Магеллан, русская поэтесса и писательница эпохи Серебряного века Зинаида Гиппиус, американский астроном Эдвин Хаббл, советская и российская балерина, народная артистка СССР Майя Плисецкая, народные артисты СССР Михаил Ульянов, Алексей Баталов и Аза Лихитченко, а также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В народном календаре - Федотов день. В это время на реках и озерах начинался долгожданный ледостав. Прочное и ровное покрытие позволяло зимой путешествовать по застывшим рекам. Однако глобальное потепление дает свои плоды, и в наше время в конце ноября лед на водоемах еще некрепок, выходить на него опасно.

Именинники 20 ноября - Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Михаил, Николай, Никон, Павел, Сергей, Федор, Федот.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня пробуждается природная сила, которая благоприятствует процессу созидания. День отлично подходит для больших начинаний и закладки фундамента долгосрочных проектов.