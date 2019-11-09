09.11.2019 | 15:03

Сегодня, 10 ноября, - день, когда в России поздравления принимают сотрудники органов внутренних дел. Эти люди разыскивают и задерживают опасных преступников, на их плечах лежит забота о безопасности честных граждан, они уделяют огромное внимание профилактической работе с трудными подростками, доверчивыми пенсионерами и людьми, когда-то преступившими закон.

10 ноября 1917 года, сразу после Октябрьской революции, постановлением народного комиссариата внутренних дел была создана рабочая милиция для охраны общественного порядка. Поэтому праздник несколько десятилетий назывался Днем милиции. После вступления в силу нового закона «О полиции» 1 марта 2011 года он стал Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Если у вас есть знакомые сотрудники полиции, не забудьте поздравить их с праздником!

Кроме того, сегодня свой праздник отмечают и бухгалтеры. Он называется Международный день бухгалтерии. 10 ноября было выбрано не случайно: в этот день в 1494 году в Венеции была опубликована книга Луки Пачиоли «Все об арифметике, геометрии и пропорции». Одна из ее глав называлась «О счетах и других записях» и содержала подробное изложение бухгалтерского дела. Это был первый печатный труд о методе двойной записи.

А еще 10 ноября можно отпраздновать Всемирный день молодежи, учрежденный в честь основания в 1945 году Всемирной федерации демократической молодежи.

В историю 10 ноября вошло несколькими знаменательными событиями. По иронии судьбы, почти все они связаны с именами великих писателей. В 1866 году в канун своего 45-летия Федор Достоевский закончил свой роман «Игрок». В 1910-м из своего дома в Ясной Поляне ушел 82-летний Лев Толстой, чтобы никогда не вернуться. А в 1922-м Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

10 ноября родились советский авиаконструктор Андрей Туполев, советский и российский конструктор стрелкового оружия, доктор технических наук Михаил Калашников, итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе, народный артист России Виктор Сухоруков, советский и российский актер Михаил Ефремов и музыкант и артист Игорь Сорин.

В народном календаре сегодня Параскева Пятница. Прозвище - это перевод имени Параскева, родители будущей мученицы назвали ее в честь пятницы как дня крестных страданий Господних. Кроме того, почитание Параскевы соединилось с культом славянского божества Пятницы - покровительницы женщин и матерей.

Параскева Пятница - «бабья святая», покровительница семьи и брака. Именно ее девушки просили о помощи, когда хотели замуж: «Пятница-Прасковея, покажи мне жениха поскорее». Также Параскеве молились о домашнем благополучии и защите от болезней.

Именины сегодня отмечают Анна, Арсений, Афанасий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кузьма, Максим, Неонила, Николай, Павел, Прасковья, Степан и Терентий.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь называет сегодняшний день одним из самых счастливых в месяце. Какое бы дело ни довелось начать, оно будет выполнено с блеском.