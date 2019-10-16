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Не забудь! | 17 октября - Всемирный день борьбы с нищетой

16.10.2019|16:44
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Если сегодня кто-нибудь из знакомых, имеющий работу, бутерброд на завтрак и кров над головой, пожалуется вам на то, что его «нищета заела», напомните ему: на свете миллионы людей вынуждены просить милостыню, спать в картонных коробках и довольствоваться тем, что попадет им в руки.

Потому что 17 октября отмечается Всемирный день борьбы за ликвидацию нищеты. Он был учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН.

В этот день общественные организации проводят благотворительные акции и намечают стратегию борьбы с нищетой, унижающей человеческое достоинство.

В истории 17 октября произошло несколько знаменательных событий. В 1480 году началось знаменитое Стояние на Угре, завершившееся окончательным освобождением России от монголо-татарского ига. В 1740-м участники второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга основали Петропавловск-Камчатский. В 1902-м в Детройте выпустили первый автомобиль марки Cadillac. В 1938 году в СССР была утверждена медаль «За отвагу», в 1945-м Кенигсберг (ныне Калининград) был включен в состав СССР, а в 1961-м открылся Государственный Кремлевский Дворец.

17 октября родились государственный деятель Григорий Орлов, Маршал Советского Союза Андрей Гречко, герой Сталинградской битвы Яков Павлов, турецкий певец Таркан, американский рэпер Эминем.

В народном календаре сегодня Ерофеев день. Люди верили, что на Ерофея лешие бродят по лесам, громко кричат, хлопают в ладоши и хохочут. С первыми петухами лесной дух проваливается сквозь землю, чтобы вновь выскочить наружу уже весной. В этот день в лес старались не ходить, причем даже в случае крайней нужды.

Именины сегодня отмечают Василий, Вероника, Ерофей, Дмитрий, Михаил, Николай, Степан, Тихон, Яков.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодняшний день чреват конфликтами, для эмоционального взрыва может хватить одного неосторожного слова. Поэтому будьте внимательны к своим речам и не обращайте внимания на нападки и подколки со стороны.

Источник — фото pixabay.com
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