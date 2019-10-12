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Не забудь! | 13 августа поздравим тружеников села и работников пищепрома

12.10.2019|13:54
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Сегодня, 13 октября, во второе воскресенье месяца, в России отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В этот день поздравления принимают те, кто без отдыха трудится на земле, вкладывает в нее силы и средства, выращивает овощи и хлеб, разводит скот и птицу. Это праздник не только аграриев, но и ученых, делающих новые изыскания в сфере сельского хозяйства, и тех, кто превращает плоды крестьянских трудов в продукты, которые появляются на нашем столе.

Также 13 октября отмечено в календаре как Международный день по уменьшению опасности бедствий. Его цель - проинформировать широкую общественность о важности предотвращения стихийных, экологических и техногенных бедствий, которые могут перерасти в катастрофы.

Ежегодно ООН определяет тему этого дня. Так, в разные годы он посвящался усвоению опыта борьбы с бедствиями для борьбы с будущими опасностями, школьной деятельности по уменьшению опасности бедствий, безопасности больниц при стихийных бедствиях (снижение риска, защита больниц, спасение жизней).

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1792 году был заложен первый камень в основание места пребывания американских президентов - Белого дома, в 1827-м в России основали гидрографическую службу военного флота, а в 1884-м было утверждено место прохождения нулевого меридиана по Гринвичу.

В народном календаре 13 октября - Михаил Соломенный. На Руси молодые женщины в этот день сжигали свои соломенные постели, чтобы защититься от недоброго глаза. Впрочем, скорее, этот обряд носил прагматический характер - происходила замена соломы, истертой за лето, тем более что осенью в соломе недостатка не было. А пожилые женщины в этот день сжигали лапти, чтобы «зиме ходу дать».

Именины сегодня отмечают Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр и Семен.

13 октября родились русский сатирик, поэт Саша Черный, Железная леди Маргарет Тэтчер, режиссер, народный артист СССР Марк Захаров, заслуженный артист РСФСР Савелий Крамаров и британский боксер Дэвид Дэрон Хэй.

Наступило полнолуние. Лунный календарь называет сегодняшний день неудачным для работы, бизнеса, решения серьезных вопросов, важных переговоров и финансовых операций.

Источник — фото mcx.pnzreg.ru
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