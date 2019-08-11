11.08.2019 | 14:04

Ежегодно 12 августа отмечается Международный день молодежи. В первый раз его праздновали в 2000 году. Тогда Генеральный секретарь ООН обратился к мировому сообществу с призывом признать взаимозависимость поколений и вместе решать проблемы людей разных возрастов.

Сейчас на планете жителей подходящего возраста - от 10 до 24 лет - насчитывается около 1,8 миллиарда. В нашей стране День молодежи отмечается 27 июня.

Также сегодня в России еще один праздник - День Военно-воздушных сил. Его чтут и пилоты воздушного флота, и работники авиационной инфраструктуры. Он учрежден в знак признания заслуг специалистов в обеспечении обороны и безопасности.

12 августа 1912 года впервые ввели в действие штат воздухоплавательной части главного управления Генерального штаба, и именно эта дата считается днем рождения военной авиации России.

Кроме того, в Таиланде сегодня День матери, в Зимбабве - День национальных героев, в Киргизии - День сотрудника уголовно-исполнительной системы.

12 августа можно смело назвать днем изобретений и открытий. В 1851 году американец Исаак Зингер запатентовал новую конструкцию швейной машины, в 1865-м во время хирургической операции впервые была использована карболовая кислота (фенол) для дезинфекции инструментов и рук врача, в 1908-м начались продажи новой модели автомобиля «Форд», а в 1981-м компания IBM представила первый персональный компьютер.

В народном календаре 12 августа - Силуан и Сила. Существовало поверье, что в этот день «обмирают», опившись молоком, ведьмы. «Обмершей» ведьме нужно было прижечь пятки соломой, чтобы вся нечистая сила ушла в землю.

Предки говорили: «На Силу и Силуана рожь бывает пьяна», то есть клонится к земле, наполненная зерном. С этого дня можно было начинать сеять озимую рожь.

12 августа родились мореплаватель и полярный исследователь Витус Беринг, писательница и философ Елена Блаватская, народный артист СССР Александр Столпер.

Именинники сегодня Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Максим и Павел.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь гласит, что день хорош для построения планов и активных действий. Вы будете полны энтузиазма, так что постарайтесь воспользоваться этим и решить большую часть отложенных на потом вопросов и дел.