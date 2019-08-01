01.08.2019 | 16:32

2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. История их началась в 1930 году: тогда на учениях ВВС под Воронежем на парашютах десантировалось подразделение из 12 человек.

Так военные теоретики смогли оценить преимущества парашютно-десантных частей и их возможности. Первые авиационные батальоны особого назначения сформировали три года спустя, в 1933-м.

Мало кто знает, но одним из командующих «крылатой пехотой» был наш земляк Василий Глазунов. Он в 1896 году родился в деревне Варваровка - ранее Саратовской губернии, а ныне Пензенской области. Служил в армии еще в Первую мировую войну в чине младшего унтер-офицера. Дважды Герой Советского Союза Василий Афанасьевич Глазунов командовал Воздушно-десантными войсками с 1941-го по 1943 год.

2 августа произошло знаменательное событие: в 1933-м в СССР был открыт Беломорско-Балтийский канал. На грандиозной стройке работали около 280 000 заключенных. В итоге канал длиной 227 км был пробит в скальных породах за год и девять месяцев.

В народном календаре сегодня Ильин день. Наши предки считали, что с него начинается осень, хотя по календарю до нее еще далеко. С этого времени люди прекращали купаться.

На Ильин день молились о дожде или, наоборот, о солнечной погоде. Кстати, дождевая вода, собранная 2 августа, считалась целебной при болезни глаз.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Кузьма, Леонтий, Николай, Петр, Савва, Сергей, Тихон и Федор.

2 августа родились голландский художник Самуэл ван Хогстратен, советский и российский композитор-песенник Георгий Мовсесян, американские актрисы Мирна Лой и Энн Дворак, советский офтальмолог Леонид Линник, советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский.

Сегодня новолуние. Согласно лунному календарю это день начинаний, когда нужно вспомнить о запланированных делах и приступить к ним. Внешние контакты лучше сократить до минимума и сосредоточиться на себе.