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Глас народа | Пензенца возмутили автохамы, сокращающие путь по пешеходной зоне

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В Пензе некоторые водители пренебрегают предупреждением знака «Пешеходная зона», установленного в сквере на улице Пионерской. Об этом порталу PenzaInform.ru сообщил неравнодушный горожанин.

«На территории музея боевой техники на улице Пионерской действует знак 4.5 «Пешеходная зона». Автовладельцы игнорируют его и используют данную зону как сокращение дороги», - написал возмущенный горожанин.

Он с видеокамерой прошелся по пешеходной зоне и за короткое время запечатлел две проехавшие машины и множество припаркованных.

«Сегодня идет дождь, поэтому народа мало. А в погожие дни здесь много родителей с детьми, которые гуляют, фотографируются, рассматривают боевую технику», - пояснил он.

Пензенец запечатлел не только легковые машины, пересекающие сквер, но даже и тяжелый грузовик МАЗ.

По словам горожанина, он уже обращался в ГИБДД, но реакции не последовало. По его мнению, необходимо привлечь к проблеме общественность и понудить городские власти перекрыть проезд с обеих сторон шлагбаумами.

«На этой территории автомобилей быть не должно, а тут проездной двор», - резюмирует пензенец.

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Гость||

согласен - сквер * пионерии * красивое место но наглецов которые любят сократить свою дорогу через него дохренаты.

Гость||

ГИБДД в Пензе не работает!

Имя: Гость
Комментарий:

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