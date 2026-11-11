Вынужденный уволиться пензенец добился справедливости в суде

В Пензе суд восстановил права горожанина, несправедливо уволенного с работы.

Мужчина трудился в обществе с ограниченной ответственностью. Когда его должность попала под сокращение, вместо соблюдения соответствующей процедуры руководство предложило написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Как только пензенец отказался делать это, на него начали оказывать психологическое давление: снизили зарплату без уменьшения нагрузки, поставили прогулы за время, когда он был на больничном.

В конце концов мужчина не выдержал и написал заявление. Но вскоре обратился в суд, чтобы добиться справедливости.

Он потребовал признать увольнение незаконным, изменить его дату, выплатить компенсацию за время вынужденного прогула и моральный вред.

«В ходе рассмотрения дела факт нарушения трудовых прав истца был установлен, исковые требования частично удовлетворены», - сообщили в Октябрьском районном суде.