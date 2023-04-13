В Пензенской области нашли гнездо краснокнижной пернатой хищницы

13.04.2023 | 12:20

Сотрудники охотуправления регионального минлесхоза вместе с орнитологами обнаружили новое место гнездования скопы, занесенной в Красную книгу России.

Крупная хищная птица контрастной окраски свила гнездо в окрестностях села Муравьевка Пензенского района.

В Сурский край скопы прилетают в начале апреля. Эти пернатые хищники питаются разнообразной рыбой, поэтому предпочитают селиться они по берегам рек, озер и водохранилищ. Гнездятся как непосредственно на водоемах, выбирая для этого стоящие в воде сухие деревья, так и на удалении от них.

«В Пензенской области, по экспертной оценке, численность скопы составляет 3-4 гнездящиеся пары и 5-6 одиночных летне-кочующих птиц», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

В регионе до момента создания Пензенского водохранилища в 1978 году встречи со скопами были единичными, мест их гнездования ни разу не находили. Первую гнездящуюся пару обнаружили в 1995 году, и с тех пор этих птиц регулярно видели на Вадинском водохранилище, Селитбенском озере и в долине реки Суры.

В 2019 году гнездо краснокнижной птицы охотоведы и известный пензенский орнитолог Вячеслав Фролов нашли в окрестностях села Лемзяйка.