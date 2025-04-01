Пензенские поисковики нашли родных героя, павшего за Советскую Украину

01.04.2025 | 14:03

В Пензе найдены родственники Антона Ивановича Баулина, павшего в Великой Отечественной войне. Поиск родственников красноармейца длился 8 месяцев.

В августе 2024 года в региональное отделение «Поискового движения России» обратились представители пензенской делегации, которые сейчас работают в подшефном Пологовском районе Запорожской области.

Они рассказали, что при проведении поисковых работ сотрудники Росгвардии, Следственного комитета РФ, военной контрразведки и волонтеры поискового отряда «Победитель» города Мелитополя обнаружили братское захоронение.

Среди погибших было установлено имя Антона Ивановича Баулина, родившегося в 1893 году в деревне Пустынь Телегинского (ныне Каменского) района. К началу Великой Отечественной войны Антон Баулин проживал в городе Ворошиловграде (ныне Луганск) и был призван городским военным комиссариатом.

Благодаря базам Министерства обороны РФ удалось выяснить, что красноармеец Антон Иванович Баулин служил в 176-м стрелковом полку 266-й стрелковой дивизии. Он погиб 27 ноября 1943 года в боях за освобождение Мелитополя.

Пензенские добровольцы были готовы к сложностям - существовала большая вероятность, что жена и дети Антона Баулина остались жить на Украине. Публикации в СМИ, архивный поиск, обращение к волонтерам Луганска результата не дали.

Через службу розыска родственников солдат, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, удалось установить, что у Антона Ивановича был сын Петр 1923 года рождения, который тоже воевал. Петр вернулся домой, у него родились две дочери, Галина и Лидия, и сын Владимир, которые в настоящее время живут в Пензе.

«Владимир Петрович и родные бойца были очень растроганы данной новостью и сейчас собираются на торжественную церемонию захоронения героя, которая пройдет 8 мая в городе Мелитополе Запорожской области», - сообщили в Министерстве образования Пензенской области.