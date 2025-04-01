Сетевое издание|18+|Вторник|1 апр 2025|15:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Пензенские поисковики нашли родных героя, павшего за Советскую Украину

Печать
Telegram

В Пензе найдены родственники Антона Ивановича Баулина, павшего в Великой Отечественной войне. Поиск родственников красноармейца длился 8 месяцев.

В августе 2024 года в региональное отделение «Поискового движения России» обратились представители пензенской делегации, которые сейчас работают в подшефном Пологовском районе Запорожской области.

Они рассказали, что при проведении поисковых работ сотрудники Росгвардии, Следственного комитета РФ, военной контрразведки и волонтеры поискового отряда «Победитель» города Мелитополя обнаружили братское захоронение.

Среди погибших было установлено имя Антона Ивановича Баулина, родившегося в 1893 году в деревне Пустынь Телегинского (ныне Каменского) района. К началу Великой Отечественной войны Антон Баулин проживал в городе Ворошиловграде (ныне Луганск) и был призван городским военным комиссариатом.

Благодаря базам Министерства обороны РФ удалось выяснить, что красноармеец Антон Иванович Баулин служил в 176-м стрелковом полку 266-й стрелковой дивизии. Он погиб 27 ноября 1943 года в боях за освобождение Мелитополя.

Пензенские добровольцы были готовы к сложностям - существовала большая вероятность, что жена и дети Антона Баулина остались жить на Украине. Публикации в СМИ, архивный поиск, обращение к волонтерам Луганска результата не дали.

Через службу розыска родственников солдат, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, удалось установить, что у Антона Ивановича был сын Петр 1923 года рождения, который тоже воевал. Петр вернулся домой, у него родились две дочери, Галина и Лидия, и сын Владимир, которые в настоящее время живут в Пензе.

«Владимир Петрович и родные бойца были очень растроганы данной новостью и сейчас собираются на торжественную церемонию захоронения героя, которая пройдет 8 мая в городе Мелитополе Запорожской области», - сообщили в Министерстве образования Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото предоставлено областным министерством образования
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте