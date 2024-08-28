Пензенцы ищут родственников бойца, погибшего за советскую Украину

28.08.2024 | 11:29

Пензенские поисковики пытаются найти родственников Антона Ивановича Баулина. Он погиб 27 ноября 1943 года в боях за Советскую Украину.

Останки героя обнаружили в Запорожской области на месте, где мужчина умер.

Антон Баулин родился в 1883 году в селе Пустынь Каменского района, а к началу Великой Отечественной войны жил в городе Ворошиловграде (ныне Луганск), на улице Артема, 1/12.

«В медальоне указано имя жены - Баулина Зинаида Тихоновна», - сообщила председатель Пензенского регионального отделения «Поискового движения России» Лариса Казакова.

Родственников просят позвонить по телефону +7 927 367 26 50.