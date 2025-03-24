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Из жизни

Количество рейсов автобуса № 603 временно сокращено до одного

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Автобус № 603 (г. Пенза - с. Малая Сердоба) начнет ходить по прежнему расписанию, но только с 1 апреля. Об этом сообщили в минстрое, отвечая на запрос PenzaInform.ru.

В редакцию обратился житель села Телегино. «Почему по утрам автобус Пенза - Малая Сердоба перестал заезжать в Телегино? Это крайне неудобно нам: ни за лекарствами нельзя доехать, ни в больницу», - пожаловался мужчина.

Его обращение было переадресовано в министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства, где пояснили: обслуживание маршрута № 603 осуществляется в ежедневном режиме, но в связи с его убыточностью для перевозчика количество рейсов было сокращено до одного оборотного в день.

Сейчас министерство проводит процедуру по изменению вида перевозок на маршруте № 603. Его работа будет организована на основании государственного контракта.

«Выделение перевозчику бюджетного финансирования на осуществление перевозок позволит обеспечить стабильное обслуживание маршрута», - говорится в поступившем в редакцию документе, подписанном министром Александром Гришаевым.

С 1 апреля автобус № 603 снова будет выполнять два оборотных рейса в день.

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