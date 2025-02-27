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Общество

В Пензе на ночь перекроют участок улицы Мира

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В Пензе в ночь на пятницу, 28 февраля, планируется ликвидировать аварию на сетях холодного водоснабжения диаметром 150 мм в районе улицы Мира, 1Б, на Западной Поляне.

Чтобы провести работы, нужно перекрыть участок проезжей части от улицы Ленинградской в направлении Окружной.

В Пензе на ночь перекроют участок улицы Мира

Ремонт решили проводить в ночное время, чтобы избежать транспортного коллапса, объяснили в ресурсоснабжающей организации.

Проезжую часть перекроют с 22:00 27 февраля до 5:00 28-го числа.

Водителям нужно учесть данную информацию и заранее выстроить маршрут.

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Источник — фото 2 Горводоканала
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