В Пензенской области у ветерана СВО родился девятый сын

22.02.2025 | 18:15

В Мокшанском районе в семье ветерана специальной военной операции родился девятый сын. Родители, Дмитрий и Любовь Кусакины, назвали мальчика модным именем Матвей.

У новорожденного есть 8 старших братьев - Никита, Кирилл, Максим, Владислав, Артем, Дмитрий, Константин и Егор.

Старший, 20-летний Никита, вместе с родителями пришел в загс регистрировать младшего брата, держа его на руках.

«Супруги поделились, что планируют переезд и строительство нового дома, а еще мечтают о дочке», - сообщили в Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Ранее стало известно, что в 2025 году самыми популярными именами для девочек стали Полина, Ева, Варвара, Василиса и София. Мальчиков чаще всего называют Матвеями, Максимами, Михаилами, Иванами и Кириллами.