Пензенец попался инспекторам на Пионерской и потерял Lexus

07.02.2025 | 17:15

40-летний пензенец лишился автомобиля Lexus RX 300 за пристрастие к пьяной езде.

11 мая прошлого года инспекторы ДПС остановили нетрезвого водителя у одного из домов на улице Пионерской, от медицинского освидетельствования он отказался.

Мужчину с явными признаками опьянения отстранили от управления машиной, авто отправили на штрафстоянку.

Как выяснилось, ранее пензенец уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, так что в этот раз статья была уголовной.

Во время разбирательства пензенец признал вину. Ему назначили наказание в виде 320 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортом на 2 года.

«Суд конфисковал автомобиль осужденного в доход государства», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.