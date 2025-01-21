Водитель уплатил 300-тысячный долг по штрафам после угрозы

21.01.2025 | 21:09

В Шемышейском районе нерадивого водителя вынудили погасить долг, накопившийся из-за неуплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Мужчина не жил по месту регистрации, он уехал в Москву, где продолжил игнорировать ПДД, полагая, что сможет избежать ответственности. Между тем размер долга, числившегося за ним, превысил 300 000 рублей.

Судебный пристав нашел способ воздействовать на сельчанина: он подготовил и передал в суд документы для лишения мужчины водительского удостоверения.

Получив соответствующее уведомление через портал госуслуг, должник предпочел расстаться с деньгами, а не с правами.

«Угроза остаться без возможности сесть за руль оказалась слишком серьезной, и он погасил задолженность в полном объеме», - рассказали в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.