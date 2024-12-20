На Сурском водохранилище спасли редкого серого гуся

20.12.2024 | 20:47

В Пензенской области волонтеры помогли редкой птице, занесенной в Красную книгу России. Они спасли от гибели серого гуся.

Пернатый попал в беду на территории Сурского водохранилища, был истощен и не мог взлететь. Люди заметили его на льду.

«Волонтеры оперативно среагировали на ситуацию и спасли гуся», - рассказали в областном минлесхозе.

Это не первый случай, когда пензенцы приходят на выручку обессилевшим птицам. Ранее в регионе спасли двух лебедей-шипунов, которые не могли летать.

Пернатых забрали волонтеры, которые ждут заключения ветеринара и дальнейшего решения об изъятии краснокнижных птиц из дикой природы.