В Пензенской области спасли двух лебедей с изувеченными крыльями

13.12.2024 | 13:01

С наступлением зимы волонтерам, занимающимся спасением диких птиц, начали поступать сообщения из разных районов Пензенской области о лебедях-шипунах, не желающих улетать. В общей сложности обеспокоенные граждане рассказали о 12 птицах.

«Большинство из них, хоть и запоздало, все же улетели на зимовку. Но двое так и не смогли подняться на крыло», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» общественный инспектор по обращению с животными регионального управления Росприроднадзора Алина Кондрашова.

Оба лебедя появились на свет в этом году и даже не успели сменить темное «детское» оперение на белоснежное. Птицы находились в истощенном состоянии.

Один из них обитал на пруду Белая Глина в Бессоновском районе. Его отловили местные рыбаки. Приехавшие по звонку волонтеры сообщества «Душа пернатая», занимающиеся спасением диких птиц, выяснили, что у лебедя не хватает части крыла, поэтому он не может летать.

«Рана была получена достаточно давно, поэтому установить ее причину не удалось. На лебедя могло напасть дикое животное, это мог быть неудачный выстрел охотника или результат столкновения с ЛЭП - вариантов множество», - уточнила Алина Кондрашова.

О втором лебеде рассказали жители Пачелмы, подкармливавшие ослабевшую птицу. Они предположили, что у пернатого тоже травмировано крыло, но все оказалось сложнее.

«У птицы было так называемое крыло ангела, известное также как соскользнувшее (поникшее, искривленное) крыло или «крыло самолета». Этот генетический синдром наблюдается в первую очередь у водоплавающих - гусей, уток, лебедей. Последний сустав крыла скручен, а перья направлены вбок, а не прилегают к телу. С «крылом ангела» невозможно взлететь», - пояснила Алина Кондрашова.

Сейчас шипуны находятся у волонтеров, которые ждут заключения ветеринара и дальнейшего решения об изъятии краснокнижных птиц из дикой природы. После этого Пензенская область станет постоянным местом жительства лебедей, не способных встать на крыло.

Это не первый случай спасения лебедей-шипунов. В декабре 2020 года в рабочем поселке Беково на реке Хопер лебедь примерз ко льду. Его отчаянное положение вовремя заметил один из бековчан. Мужчина освободил птицу из ледяного плена, забрал на подворье, отогрел, стал за ней ухаживать, а затем сообщил о случившемся специалистам регионального минлесхоза. Ослабевшего лебедя поместили в зоопарк.