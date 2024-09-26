В Каменке администрацию наказали рублем за нападение пса на ребенка

В Каменке администрацию наказали рублем за нападение пса на ребенка
В Каменке выплатят компенсацию мальчику, на которого возле школы набросилась бродячая собака. Животное укусило ребенка, он обратился к врачу.

Это случилось утром 14 декабря 2023 года у школы № 9. В Каменской центральной районной больнице мальчику назначили курс лечения.

«Несовершеннолетний перенес физическую боль, нервное потрясение, проявившееся последующим испугом от укуса собаки, ему причинены физические и нравственные страдания», - сообщили в пресс-службе Каменского городского суда.

Установлено, что обязанность отлавливать бродячих собак была возложена на администрацию Каменского района. Она распоряжалась средствами, выделенными на эти цели из областного бюджета, и является лицом, ответственным за нападение животного.

Каменский межрайонный прокурор обратился в суд с иском к администрации о взыскании в пользу ребенка 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Требование удовлетворили.

