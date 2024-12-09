Старую лестницу на улице Мотоциклетной привели в порядок

09.12.2024 | 20:28

В Пензе привели в порядок лестницу, ведущую с Мотоциклетной на улицу 8 Марта. Ее состояние вызывало беспокойство.

Ступени бетонной конструкции неподалеку от дома № 45 за время существования раскрошились, и ходить по ним стало небезопасно. Новое сооружение сделано из железа.

«Покраска запланирована на весенний период 2025 года», - сообщили в Управлении ЖКХ г. Пензы.

В то же время пензенцы все еще ждут, когда отремонтируют лестницу, расположенную через дорогу от обновленной и также ведущую на улицу 8 Марта. Люди боятся сломать конечности.

«Когда вниз спускаешься, некоторые камни, кажется, лежат нормально, наступаешь, а он - раз! - и уходит вниз», - написал житель областного центра в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru.

На сооружение пензенцы жаловались и в 2020 году. Они отмечали, что скоро от него останется лишь воспоминание.

Источник видео и фото № 1 - Управление ЖКХ г. Пензы.