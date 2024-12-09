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Из жизни

Старую лестницу на улице Мотоциклетной привели в порядок

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В Пензе привели в порядок лестницу, ведущую с Мотоциклетной на улицу 8 Марта. Ее состояние вызывало беспокойство.

Старую лестницу на улице Мотоциклетной привели в порядок

Ступени бетонной конструкции неподалеку от дома № 45 за время существования раскрошились, и ходить по ним стало небезопасно. Новое сооружение сделано из железа.

«Покраска запланирована на весенний период 2025 года», - сообщили в Управлении ЖКХ г. Пензы.

В то же время пензенцы все еще ждут, когда отремонтируют лестницу, расположенную через дорогу от обновленной и также ведущую на улицу 8 Марта. Люди боятся сломать конечности.

«Когда вниз спускаешься, некоторые камни, кажется, лежат нормально, наступаешь, а он - раз! - и уходит вниз», - написал житель областного центра в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru.

На сооружение пензенцы жаловались и в 2020 году. Они отмечали, что скоро от него останется лишь воспоминание.

Источник видео и фото № 1 - Управление ЖКХ г. Пензы.

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Источник — фото № 2 администрации Пензы
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