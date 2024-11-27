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Из жизни

Пензенец вспомнил о дочери из-за двухкомнатной квартиры

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В Пензе судебные приставы заставили отца 13-летней девочки вспомнить, что у него есть дочь. Мужчина не платил алименты и задолжал более 1 000 000 рублей.

Долгое время горожанин уклонялся от своих обязательств, и сумма долга стала внушительной.

В отношении пензенца возбудили исполнительное производство.

«Судебным приставом-исполнителем было установлено, что за должником зарегистрирована двухкомнатная квартира, на которую незамедлительно был наложен арест», - сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Испугавшись остаться без жилья, мужчина вскоре все погасил.

Ранее в Пензе женщина попала под арест из-за долга в полмиллиона.

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