Пензенец вспомнил о дочери из-за двухкомнатной квартиры

27.11.2024 | 17:04

В Пензе судебные приставы заставили отца 13-летней девочки вспомнить, что у него есть дочь. Мужчина не платил алименты и задолжал более 1 000 000 рублей.

Долгое время горожанин уклонялся от своих обязательств, и сумма долга стала внушительной.

В отношении пензенца возбудили исполнительное производство.

«Судебным приставом-исполнителем было установлено, что за должником зарегистрирована двухкомнатная квартира, на которую незамедлительно был наложен арест», - сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Испугавшись остаться без жилья, мужчина вскоре все погасил.

Ранее в Пензе женщина попала под арест из-за долга в полмиллиона.