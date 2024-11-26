Пензячка попала под арест из-за долга в полмиллиона

26.11.2024 | 09:39

41-летняя пензячка задолжала 13-летней дочери более 500 000 рублей. Принудительно взыскать сумму с женщины оказалось трудно.

Горожанку лишили родительских прав. Сейчас девочка воспитывается в другой семье, однако никогда не получала алиментов от матери.

В отношении пензячки возбудили исполнительное производство. Выяснилось, что она нигде не работает и не собирается исполнять родительские обязанности.

Чтобы восстановить права ребенка и вразумить мать, приставы составили административный протокол. Суд, рассмотрев его, назначил женщине наказание в виде 12 суток ареста.

«Пока горе-мать отбывает наказание, у нее есть шанс задуматься о своей жизни. В случае если после освобождения должница не найдет работу и не выплатит долг своей дочери, ее ждет привлечение уже к уголовной ответственности», - сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.