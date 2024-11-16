В Пензе пассажирка троллейбуса заплатила за поездку трижды

16.11.2024 | 13:25

В пензенском троллейбусе № 9 пассажирка, не зная, как работает терминал, заплатила за поездку в тройном размере. Об этом она рассказала в городском телеграм-канале.

По ее словам, водитель отказался принимать оплату банковской картой и отправил к аппарату.

«Я впервые оплачивала таким образом и не знала, как это работает. Приложила карту - ничего на экране не высветилось, только сигнал. Подумала, что платеж не прошел, приложила еще раз, потом третий - и все то же самое! В итоге за две остановки с меня списали 60 рублей!» - рассказала горожанка.

Теперь она думает, можно ли вернуть переплаченные деньги.

Как выяснилось, это не единственный случай, когда пензенцы платят за поездку несколько раз из-за того, что терминал не обозначает проведение транзакции.

«Я думала, что одна такая, та же самая проблема была», «Я так один раз 100 руб. заплатила», «Такая же беда была в 6-м троллейбусе. Хорошо, я ехала с ребенком и мне женщина подсказала, что не нужно больше прикладывать», «У меня тоже так было, оплата проходит в автобусе, но списывают деньги вечером, при этом списывают по 3 раза», - поделились комментаторы.

«К сожалению, до сих пор есть недобросовестные люди, которые пытаются проехать зайцем, поэтому валидаторы надо либо как-то совершенствовать, либо по-старому - с кондукторами», - резюмировал один из участников обсуждения.

Ранее директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Лариса Панкова рассказала, что замена кондукторов терминалами на нескольких троллейбусных маршрутов негативно сказалась на выручке: она упала на 50% из-за того, что пассажиры не оплачивают проезд.

Также Лариса Панкова отметила, что еще недавно пассажиры троллейбусов получали уведомление о списании денег лишь вечером, после 22:00-23:00. Сейчас информация приходит гораздо быстрее - в течение 30-40 минут.