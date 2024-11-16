Сетевое издание|18+|Суббота|16 ноя 2024|16:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В Пензе пассажирка троллейбуса заплатила за поездку трижды

Печать
Telegram

В пензенском троллейбусе № 9 пассажирка, не зная, как работает терминал, заплатила за поездку в тройном размере. Об этом она рассказала в городском телеграм-канале.

По ее словам, водитель отказался принимать оплату банковской картой и отправил к аппарату.

«Я впервые оплачивала таким образом и не знала, как это работает. Приложила карту - ничего на экране не высветилось, только сигнал. Подумала, что платеж не прошел, приложила еще раз, потом третий - и все то же самое! В итоге за две остановки с меня списали 60 рублей!» - рассказала горожанка.

Теперь она думает, можно ли вернуть переплаченные деньги.

Как выяснилось, это не единственный случай, когда пензенцы платят за поездку несколько раз из-за того, что терминал не обозначает проведение транзакции.

«Я думала, что одна такая, та же самая проблема была», «Я так один раз 100 руб. заплатила», «Такая же беда была в 6-м троллейбусе. Хорошо, я ехала с ребенком и мне женщина подсказала, что не нужно больше прикладывать», «У меня тоже так было, оплата проходит в автобусе, но списывают деньги вечером, при этом списывают по 3 раза», - поделились комментаторы.

«К сожалению, до сих пор есть недобросовестные люди, которые пытаются проехать зайцем, поэтому валидаторы надо либо как-то совершенствовать, либо по-старому - с кондукторами», - резюмировал один из участников обсуждения.

Ранее директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Лариса Панкова рассказала, что замена кондукторов терминалами на нескольких троллейбусных маршрутов негативно сказалась на выручке: она упала на 50% из-за того, что пассажиры не оплачивают проезд.

Также Лариса Панкова отметила, что еще недавно пассажиры троллейбусов получали уведомление о списании денег лишь вечером, после 22:00-23:00. Сейчас информация приходит гораздо быстрее - в течение 30-40 минут.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте