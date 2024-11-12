В пензенских троллейбусах без кондукторов резко упала выручка

12.11.2024 | 12:29

В нескольких пензенских троллейбусах исчезли кондукторы: вместо них пассажиры должны пользоваться закрепленными на поручнях терминалами.

Однако нововведение оказалось убыточным: выручка на таких машинах упала более чем на 50%. Об этом во вторник, 12 ноября, рассказала директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Лариса Панкова.

«Нет кондуктора - человек не платит. А водитель должен следить за дорогой, за тем, чтобы двери были открыты или закрыты. А если он будет еще и обилечивать, то это будет очень большая нагрузка», - пояснила она.

В транспортном предприятии «Универсал-Сервис», обслуживающем троллейбусные маршруты, есть штатные контролеры, но они не имеют права штрафовать зайцев. Поэтому проверяющие просто напоминают забывчивым пассажирам о необходимости оплачивать проезд.

Как выяснилось, слоган советских времен «Лучший контролер - совесть пассажира» остается актуальным и в наши дни.

«Когда мы будем сознательно оплачивать ту услугу, которую получили, только тогда ситуация поменяется», - резюмировала Панкова.

Она также рассказала, что еще недавно пассажиры троллейбусов получали уведомление о списании денег лишь вечером, после 22-23 часов. Сейчас информация о транзакции приходит гораздо быстрее, уже в течение 30-40 минут.

«То же новшество будет распространяться и на автобусы большого класса», - пообещала она.

По словам Ларисы Панковой, во всей агломерации, включающей Пензу, Заречный, Бессоновский район и три сельских поселения в Пензенском районе (Богословский, Засечный и Мичуринский сельсоветы), не хватает 44 водителей, 178 кондукторов и 40 слесарей.