5 ноября в Пензенской области ожидается сильный северный ветер

04.11.2024 | 16:30

Во вторник, 5 ноября, Пензенская область останется во власти непогоды. Ночью температура опустится до -2…-4 градусов, местами ожидается снегопад.

Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского УГМС. Утром термометр покажет около -2 градусов. Они будут ощущаться как -9. Ожидается снег или дождь со снегом.

Днем будет облачно. Вероятен небольшой снег. Температура воздуха составит -2…+3 градуса. Ветер задует с севера, его порывы достигнут 9-14 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что Пензенская область окажется во власти мощного циклона. Зимняя погода продержится до середины недели, затем должно потеплеть.

5 ноября в народном календаре день Якова. Согласно приметам снег на него означал, что зима придет после 22 ноября.