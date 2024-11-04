Сетевое издание|18+|Понедельник|4 ноя 2024|17:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

5 ноября в Пензенской области ожидается сильный северный ветер

Печать
Telegram

Во вторник, 5 ноября, Пензенская область останется во власти непогоды. Ночью температура опустится до -2…-4 градусов, местами ожидается снегопад.

Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского УГМС. Утром термометр покажет около -2 градусов. Они будут ощущаться как -9. Ожидается снег или дождь со снегом.

Днем будет облачно. Вероятен небольшой снег. Температура воздуха составит -2…+3 градуса. Ветер задует с севера, его порывы достигнут 9-14 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что Пензенская область окажется во власти мощного циклона. Зимняя погода продержится до середины недели, затем должно потеплеть.

5 ноября в народном календаре день Якова. Согласно приметам снег на него означал, что зима придет после 22 ноября.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте