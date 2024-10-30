Пензячка забрала ребенка из Владивостока без согласия матери

30.10.2024 | 21:29

Жительнице Владивостока вернули маленького сына, увезенного родственниками в Пензу. О ситуации в среду, 30 октября, рассказал уполномоченный по правам человека в Пензенской области Владимир Фомин.

Бабушка по линии отца забрала мальчика к себе и, как считает мать, неправомерно удерживала, не имея при этом никаких документов на ребенка и не являясь его опекуном.

Лишившаяся малыша женщина приехала в Пензу и обратилась за помощью к омбудсмену. Она подчеркнула, что с бабушкой сын находится в опасном положении, так как нуждается в медицинской помощи, оказание которой та обеспечить не может.

«После изучения обстоятельств была оказана необходимая бесплатная юридическая помощь и содействие в защите прав.

Во взаимодействии с УМВД России по Пензенской области и в результате оперативно принятых мер вопрос положительно решен в рамках действующего законодательства», - сообщил Владимир Фомин.