Ремонт на ул. Славы не скажется на водоснабжении пензенцев

21.10.2024 | 11:19

У пензенцев, живущих в центре города, не будут отключать холодное водоснабжение из-за ремонтных работ на улице Славы.

С утра понедельника, 21 октября, участок от улицы Урицкого в сторону улицы Кирова перекрыли ради замены сетей. Движение планируется открыть в 8:00 3 ноября.

У жителей расположенных рядом домов ситуация вызвала беспокойство.

«Про перекрытие предупредили, а вот воду опять сюрпризом перекроют? Горводоканал, к вам обращаюсь, когда воду отключите, с перекрытием дороги, или все-таки поймете, что здесь люди живут, и перекроете перед заменой труб?» - написала пензячка в телеграм-канале PenzaInform под постом о ремонте труб.

Представитель Горводоканала сообщил, что перекладку сетей водоснабжения на ул. Славы выполнят открытым способом.

«Подача ХВС на период проведения работ будет осуществляться в штатном режиме. Переврезку абонентов планируется выполнить в ночное время», - добавил он.