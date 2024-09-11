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Из жизни

Пензенский таксист отдаст зарплату за аварию

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В Пензе таксиста обязали возместить ущерб после ДТП, случившегося на улице Терновского 14 февраля этого года. В 15:35 шофер на автомобиле Hyundai Solaris врезался в «ГАЗон Next». Свою вину в аварии он признал.

Поскольку машиной мужчина пользовался на правах аренды, работодательница потребовала вернуть средства, потраченные на ремонт: 635 100 рублей - за восстановление, 8 000 - за исследование и 9 631 - за уплату госпошлины.

Водитель на суде заявил, что машину в аренду не брал. По его словам, он устроился в таксопарк по объявлению. Хозяйка предупредила, что заказы предстоит выполнять на автомобиле Hyundai Solaris с открытым полисом ОСАГО и каско. Его это устроило.

«Она же сказала, что подготовит трудовой договор к началу работы, а пока просила подписать договор аренды, который необходим для ГИБДД и для вписания в полис ОСАГО. Ответчик просил вычеркнуть арендную плату в размере 20 000 руб., на что истица вычеркнула сведения об этом, после чего подписал договор аренды, считая, что он фиктивен», - изложила позицию мужчины пресс-служба Железнодорожного районного суда.

Мужчина не стал оспаривать свою вину в ДТП, но заявил, что ущерб должен быть возмещен средствами полиса каско. Он также подчеркнул, что во время аварии выполнял свои трудовые обязанности - вез пассажира. Однако, как выяснилось, Hyundai застрахован не был.

Суд установил наличие трудовых отношений между водителем и хозяйкой авто и пришел к выводу, что таксист несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка. В данном случае это 16 210,38 рубля, столько и взыскали с шофера.

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