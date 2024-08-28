Пензенцы обсуждают странный светящийся предмет в ночном небе

28.08.2024 | 08:59

Вечером во вторник, 27 августа, житель пензенского микрорайона Арбеково снял на телефон непонятное явление. На записи виден светящийся предмет, который движется по темному небу, и слышен хлопок.

Кадры, опубликованные в Сети, вызвали массу откликов.

«Я вчера тоже видела, над нами пролетало в Сурске», «От беспилотника гул будет хороший», «Это явно не беспилотник, спите спокойно», - пишут комментаторы. Один из них считает, что в небе был летающий китайский фонарик.

Кое-кто высказал предположение о космической природе явления.

«До 4 сентября на небе будет видна МКС, возможно ее и наблюдал автор видео», - написал сторонник такой версии. Другой напомнил про парад планет: в эту ночь в ряд выстроились Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн.

Также участников обсуждения тревожит звук.

«Это вообще не взрыв, просто глухой хлопок», «Похоже на выстрелы», «Ну, может быть, мотик проехал», - делятся они.

Часть пользователей просят «не наводить панику».

Видео «Пенза новости».