Житель Пензенской области нашел в лесу редкий гриб

20.08.2024 | 18:17

Пензенский грибник похвастался редкой находкой. Мужчина обнаружил в лесу гриб, который прозвали заячьей капустой. Другое наименование - гриб-баран.

Об этом пензенец сообщил в соцсети «ВКонтакте». К посту он прикрепил фото находки и добавил, что не стал срезать гриб, оставив его расти дальше.

Гриб-баран по-научному называется грифола курчавая. Он растет в широколиственных лесах с конца июня до октября. Найти его можно у оснований старых дубов, реже - кленов. Встречается он нечасто и не каждый год, утверждает «Википедия».

Гриб-баран съедобен и занесен в Красную книгу России. Это означает, что за его сбор грозит штраф до 1 миллиона рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до 4 лет.

Ранее сообщалось, что после дождей в Пензенской области пошли в рост грибы. Их массовый выход наблюдается в Мокшанском, Городищенском, Шемышейском, Лунинском, Камешкирском, Кузнецком районах.