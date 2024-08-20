Сетевое издание|18+|Вторник|20 авг 2024|22:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

Житель Пензенской области нашел в лесу редкий гриб

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенский грибник похвастался редкой находкой. Мужчина обнаружил в лесу гриб, который прозвали заячьей капустой. Другое наименование - гриб-баран.

Об этом пензенец сообщил в соцсети «ВКонтакте». К посту он прикрепил фото находки и добавил, что не стал срезать гриб, оставив его расти дальше.

Житель Пензенской области нашел в лесу редкий гриб

Гриб-баран по-научному называется грифола курчавая. Он растет в широколиственных лесах с конца июня до октября. Найти его можно у оснований старых дубов, реже - кленов. Встречается он нечасто и не каждый год, утверждает «Википедия».

Гриб-баран съедобен и занесен в Красную книгу России. Это означает, что за его сбор грозит штраф до 1 миллиона рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до 4 лет.

Ранее сообщалось, что после дождей в Пензенской области пошли в рост грибы. Их массовый выход наблюдается в Мокшанском, Городищенском, Шемышейском, Лунинском, Камешкирском, Кузнецком районах.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Руслана Затылкина, группа «Грибники Пензенской области»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте