Щиплет глаза: жители Нижнего Ломова не могут открыть окна

08.08.2024 | 20:58

Жительница Нижнего Ломова Ирина В. пожаловалась, что город задыхается из-за сельскохозяйственных работ, которые проводит агрохолдинг.

«Второй день невозможно открыть окна, на улице щиплет глаза. Мы понимаем, что рабочие места, но неужели за это жители должны платить своим здоровьем? Это так должно быть?» - спросила женщина на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».

На обращение отреагировал представитель администрации Нижнеломовского района.

«По данным ООО «ПензаМолИнвест», в настоящее время сельскохозяйственное предприятие вносит органические удобрения на поля с последующим запахиванием в почву. Данное удобрение имеет специфический запах, но эффективно улучшает качество почвы. Запах от внесения удобрения держится от 3 до 5 часов, пока проводятся работы на полях», - объяснили Ирине В.

Женщина в ответе указала, что агрохолдинг и раньше удобрял почву, однако такого эффекта она не припомнит.

«Это раньше была органика, а сейчас это ужас что! После такой «органики» земля плодить уже не будет», - усомнилась Ирина В.