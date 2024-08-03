В Колышлейском районе молодой лось сам подошел к людям

03.08.2024 | 13:16

В Колышлейском районе дикое животное заинтересовалось людьми. Фото молодого лося, у которого рога еще не имеют отростков, появилось в Сети в субботу, 3 августа.

«Сегодня утром в селе Сумы Пензенской области к человеку подошел вот такой милый и ласковый лось», - написал автор.

Один из комментаторов отметил, что, по-видимому, животное не боится людей и проявляет любопытство в силу молодости.

«Ну это лосенок еще. Когда подойдет милый и ласковый под 800 кг, бежать будешь так, что пятки сверкают. Ехали как-то с бригадой зимой на УАЗе-«буханке» по пробитой грейдером дороге в поле. На нее вышел матерый лосяра... У него размер с уазик, а росту и того поболее. Пер на машину, в последний момент отвернул в поле заснеженное. Это реально страшно», - поделился он опытом.

«Если животное не провоцировать и не пугать, то оно не бросится», - высказал свою точку зрения еще один подписчик.

В последнее время жители области все чаще видят диких копытных. 1 августа по городу Сурску Городищенского района прогулялось стадо оленей, не обращая внимания на людей и машины. В областном минлесхозе напомнили: подходить к диким животным все же опасно.