Пензенцы запечатлели на фото редкое атмосферное явление

13.07.2024 | 09:43

В ночь на субботу, 13 июля, жителям Пензенской области удалось сфотографировать такое редкое атмосферное явление, как серебристые облака.

Снимки появились в телеграм-канале «Zаречный V теме», а также группе «Пенза Новости» соцсети «ВКонтакте».

«Что за свечение над горизонтом?», «Серебристые облака. Время 0:30», - подписали фото авторы.

Серебристые облака, или ночные светящиеся, возникают на высоте 76-85 км над поверхностью Земли. Их можно увидеть в глубоких сумерках или перед восходом Солнца.

От обычных облаков они отличаются крайней разреженностью. Ученые наблюдают данное явление летом между 43-м и 65-м градусами северной и южной широты. Доказано, что оно возникает и на других планетах, например на Марсе.

Вечером 9 июля жители Пензенской области заметили в небе необычный летающий объект, похожий на спутник. «Что-то непонятное пролетело над Пензой. Вокруг летающего аппарата - воздушное поле», - описали они происходящее. Предположительно, это была ракета-носитель Ariane 6.