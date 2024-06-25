Сельчанин решил отомстить девушке с помощью полиции

25.06.2024 | 14:20

36-летний житель поселка Сазанье Сердобского района оштрафован за ложный вызов полиции.

Майским днем он поссорился с любимой и решил отомстить ей. Мужчина позвонил в дежурную часть полиции и рассказал, что «пьяная девушка кидается с ножом и грозится убить».

При проверке информация не подтвердилась, и сельчанин предстал перед мировым судьей.

«За административное правонарушение ему назначен штраф в размере 1 000 рублей. Постановление вступило в законную силу», - сообщили в Сердобском городском суде.

Ранее 52-летняя жительница Каменки обвинила своего знакомого в краже телефона. Оказалось, что она в гостях распивала спиртное и пошла в магазин, не взяв с собой мобильник, а дорогу обратно из-за нетрезвого состояния забыла. Сообщив полицейским о краже, она хотела с их помощью вернуться к приятелю, чтобы продолжить застолье.