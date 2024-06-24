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Из жизни

В Сердобске водителя оштрафовали за 96-процентную тонировку стекол

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27-летнего жителя Сердобска осудили за чрезмерно затемняющую тонировку передних боковых стекол автомобиля.

В мае машина с молодым мужчиной за рулем попалась на глаза сотрудникам ГАИ. Специальным прибором они измерили пропускающую способность пленки - всего 3,4%. По правилам же она должна составлять не менее 70%.

Полицейские обязали водителя сразу же убрать тонировку, но тот отказался.

«За игнорирование этих требований суд признал его виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.

В Пензе 18-летний водитель также ответил рублем за любовь к тонировке. Молодой человек был наказан дважды, прежде чем снял пленку со своей машины. В его случае стекла пропускали свет лишь на 16%.

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