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Из жизни

Синоптик рассказал, каким будет апрель в Пензенской области

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Снег в Пензенской области окончательно растает к концу первой декады апреля. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В беседе с РИА Новости специалист рассказал, что апрельская температура ожидается на 2-3 градуса выше многолетней нормы.

«Однако месяц вряд ли будет стабильно благостным. Предварительные прогнозы указывают на вероятность арктического вторжения в последней декаде апреля. И это нормальное явление для весны и даже начала лета», - отметил Тишковец.

Также он добавил, что синоптики ожидают засушливый апрель: дефицит осадков в средней полосе России может достигнуть 20-40%.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области на этой неделе дневная температура будет около +5…+10 градусов, а ночная -1…-5. Прогнозируются переменная облачность и осадки в некоторые дни.

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