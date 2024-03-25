Синоптик рассказал, каким будет апрель в Пензенской области

25.03.2024 | 08:36

Снег в Пензенской области окончательно растает к концу первой декады апреля. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В беседе с РИА Новости специалист рассказал, что апрельская температура ожидается на 2-3 градуса выше многолетней нормы.

«Однако месяц вряд ли будет стабильно благостным. Предварительные прогнозы указывают на вероятность арктического вторжения в последней декаде апреля. И это нормальное явление для весны и даже начала лета», - отметил Тишковец.

Также он добавил, что синоптики ожидают засушливый апрель: дефицит осадков в средней полосе России может достигнуть 20-40%.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области на этой неделе дневная температура будет около +5…+10 градусов, а ночная -1…-5. Прогнозируются переменная облачность и осадки в некоторые дни.