Пензенец добился штрафа для банка за рекламные звонки

Пензенское управление Федеральной антимонопольной службы отреагировало на жалобу жителя областного центра и оштрафовало один из крупных банков на приличную сумму.
Мужчине поступали телефонные звонки с рекламой услуг банка. При этом согласия на их получение он не давал.
Горожанин не стал терпеть и обратился в УФАС.
«Комиссия признала рекламу услуг банка противоречащей требованиям закона «О рекламе», - сообщили в антимонопольной службе.
За нарушение банку назначено наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.
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