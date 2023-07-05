Пензенец добился штрафа для банка за рекламные звонки

05.07.2023 | 18:45

Пензенское управление Федеральной антимонопольной службы отреагировало на жалобу жителя областного центра и оштрафовало один из крупных банков на приличную сумму.

Мужчине поступали телефонные звонки с рекламой услуг банка. При этом согласия на их получение он не давал.

Горожанин не стал терпеть и обратился в УФАС.

«Комиссия признала рекламу услуг банка противоречащей требованиям закона «О рекламе», - сообщили в антимонопольной службе.

За нарушение банку назначено наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.