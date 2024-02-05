«Нет полосы вверх»: водители устали от неприятностей на Красной

05.02.2024 | 11:36

Пензенцы в очередной раз подняли проблему транспортной доступности городских улиц и качества очистки дорог от снега. Нарекания вызвало состояние улицы Красной.

Утром в понедельник, 5 февраля, в Сети появилась запись, сделанная автомобилисткой, которая с трудом проехала по участку от дома № 60 до дома № 74 (от пересечения с Карла Маркса в направлении Кураева до знака «Въезд запрещен», после которого возможно только одностороннее движение).

«Просто нет полосы вверх. Все едут по встречной, так как на полосе стоят машины. Уже не раз попадаю в неприятные ситуации, притиралась зеркалом о встречную машину. Машины не могут разъехаться. По утрам огромная пробка на Красной из-за того, что просто не расчищена полоса», - рассказала возмущенная женщина.

Пензенские пользователи подтвердили, что проблема действительно есть. Год назад, к примеру, с ней столкнулся водитель коммунальной техники, которого нарушители вынудили вспомнить все матерные слова. Шофер проезжал участок дороги от дома № 62 до № 72. По пути он встретил на своей полосе 5 двигавшихся на него автомобилей.

«Это что получается, не почистили дорогу на опасном подъеме? В Пензе? Уже давно? Да не, не может быть такого, наговариваете, наверно...» - сыронизировал один из участников нынешнего обсуждения.

«Это вопрос к дорожникам, почему они крайние полосы не чистят. Не хотят чистить, пусть ставят знак, запрещающий остановку»; «Скоро там по ходу знак поставят «Остановка запрещена». Так проще», - высказались другие.