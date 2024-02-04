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Из жизни

Водителей поразил размер стада косуль в Сердобском районе

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Пензенец поделился кадрами, сделанными на лесной дороге недалеко от села Секретарка Сердобского района. На видео запечатлено огромное стадо косуль.

Ролик опубликовали вечером в субботу, 3 февраля, в чате «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber. Кадры были сделаны из салона машины.

В ней едут несколько мужчин, которые наблюдают из окон за медленным передвижением копытных рядом с установленными кормушками. Численность стада превышает 50 голов, в нем попадаются и самцы, и самки с маленькими детенышами.

Животные явно привыкли к звуку моторов автомобилей и не боятся машин. Тревогу копытные проявили только тогда, когда люди остановились и вышли наружу, чтобы снять косуль поближе.

«Как будто в заповеднике», - прокомментировал за кадром один из наблюдающих.

По словам участников чата, стадо косуль в том районе встречают постоянно.

В начале января пензенский водитель запечатлел на видео стадо оленей, которое вышло на дорогу в Сурске Городищенского района. «Даже сосчитать сложно. С этого дня официально признаем город Сурск заповедной зоной», - прокомментировал он кадры.

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Источник — видео из чата «Дорожная обстановка Пензы»
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