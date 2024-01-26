Судебные приставы лишили отпуска жителя Сосновоборска

26.01.2024 | 17:48

45-летний житель Сосновоборска повез семью в отпуск на машине и не смог пересечь границу. Отдых не состоялся из-за судебных приставов, ответственно исполняющих свою работу.

Мужчина не платил налоги и не гасил взятый кредит. В итоге он накопил задолженность в 50 000 рублей.

«Пристав-исполнитель неоднократно предупреждал должника о его обязательствах, однако гражданин был уверен, что если не будет платить, то ничего не случится», - рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по Пензенской области.

Жителю Сосновоборска ограничили выезд за пределы России. Сначала он не отнесся к этому серьезно, но позже, когда попытался выехать за границу и пообщался с пограничниками, изменил позицию.

«Это побудило должника вернуться к себе и явиться в Сосновоборский районный отдел судебных приставов для полного погашения задолженности», - сообщили в пресс-службе.

Ранее житель Белинского устроился на работу и начал обеспечивать детей, после того как приставы добрались до его автомобиля ВАЗ-2112.