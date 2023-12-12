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Из жизни

Оскорбляющий женщин плакат на ул. Московской исправили

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Плакат «Голой тебе лучше», висящий на доме № 71 на улице Московской, больше не заденет чувства женщин. Его исправили. Теперь надпись гласит: «Голым тебе лучше».

11 декабря в рубрику «Глас народа» на PenzaInform.ru поступило сообщение от горожанки, впервые заметившей плакат. Она назвала его оскорбительным и унижающим всех женщин. «Давайте рядом повесим: «Умным ты был бы лучше», «С мужским характером ты был бы лучше», «Встав с дивана, ты был бы лучше»... Но автор, видимо, мужчина, так что имеем то, что имеем. То, какое отношение к женщине воспитывается в подрастающем поколении такими надписями, и так понятно», - возмутилась пензячка.

Оскорбляющий женщин плакат на ул. Московской исправили

Плакат висит на стене помещения, в котором расположен бар. Кроме него, есть еще «То самое время, то самое место», «Если ты ждал знак, то вон он» и др.

Сотрудники заведения узнали о жалобе пензячки и прислали в редакцию письменный ответ с фотографией.

«Мы понимаем, что обсуждаемые надписи могли вызвать беспокойство, и мы переживаем, что они могли быть восприняты в негативном свете. Мы всегда стремимся создавать позитивное и радостное окружение, поэтому мы обратили внимание на этот отзыв касательно надписи и быстро отреагировали. Мы хотим подчеркнуть, что надписи были задуманы исключительно в позитивном ключе. Мы наблюдали, что многие прохожие после прочтения улыбаются и даже фотографируются у них, воспринимая данные выражения как комплименты.

Разумеется, мы решили отреагировать на это замечание и изменили надпись. Наша цель всегда была породить улыбку и положительные эмоции у наших посетителей», - сообщили в заведении.

Оскорбляющий женщин плакат на ул. Московской исправили

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