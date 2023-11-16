На ул. Попова после жалобы пензячки осушили большую лужу

16.11.2023 | 18:02

На улице Попова в Пензе после жалобы горожанки осушили большую лужу и положили асфальт. О работах в четверг, 16 ноября, рассказало управление ЖКХ.

10 ноября в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru обратилась Марина Ф., сообщившая, что «жители Ново-Западной Поляны уже много лет страдают от лужи, которая разливается между детским садом «Зайчик» и домом на Мира, 64».

По словам Марины, через это мини-озеро приходится тащить детей в сады «Зайчик» и «Рябинка», здесь же вынуждены пробираться ученики школы № 30.

Женщина уточнила, что в прошлом году лужу отсасывали насосом, но это не выход, ведь после каждого дождя она появляется вновь. Для решения проблемы требуется принятие кардинальных мер - например, укладка нового асфальта.

«Управлением ЖКХ г. Пензы с целью отвода поверхностных вод с проезжей части дороги проведены работы по ремонту проезжей части между детским садом № 31 и школой № 30, расположенными на ул. Попова», - отметили коммунальщики через шесть дней.